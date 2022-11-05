九合一大選倒數不到一個月，而台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。對此就有一份最新的民調指出，有53.6％的民眾認為蔣萬安的表現最好，20.0％的民眾則認為是黃珊珊，但陳時中卻僅有15.1％的民眾認為是表現最好的，慘淪三人中的吊車尾，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》5日起進行網路民調，針對「台北市長選舉辯論會落幕，你最滿意哪位候選人的表現？」台灣民眾對這件事情的看法，截至5日晚間17時，已有約6000人參與投票。對於「你最滿意哪位候選人的表現？」，44.6％的民眾認為蔣萬安表現最好，黃珊珊則是23.5％，而陳時中在「三腳督」中慘淪吊車尾，只有13.1％民眾認為他表現不錯。而其餘則有8.8％的民眾為收看辯論會，2.5％的民眾則是「不知道／沒意見」。

該份民調也指出「你看好誰能當選台北市長？」，其中有61.1％最看好蔣萬安，黃珊珊則是18.1％，而陳時中在「三腳督」中慘淪吊車尾，只有15.4％民眾看好他會當選，而有0.7％的民眾認為是其他人，有4.7％的民眾則選「不知道／沒意見」。