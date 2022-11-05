民進黨新北市長參選人林佳龍昨(4)日在臉書上，邀請大家觀賞他的競選歌曲《新的新北市》，他表示，這首歌，不只是一首競選歌曲，更是從土地出發的歌、為市民寫的歌，也是要獻給新北市的情歌。

林佳龍首先在臉書表達感謝，謝謝各位好朋友們這幾日的關心與代打，已經解隔出關了，邀請大家點開影片，因為他將一些心內話，譜成了曲、寫成了詞，親口唱給大家聽。

林佳龍表示，新北是台灣的縮影，不論從何地來，大家都滿懷希望，尋找翻身的機會、安身的所在，因此相聚匯集、世代生活，新北成為大家新的故鄉。他認為，文化是城市的靈魂，不論在新北的哪個地區，都能看見歷史的長度、社會的深度，也能感受到土地的厚度、人情的溫度。

林佳龍感性表示，這首《新的新北市》，不只是一首競選歌曲，更是從土地出發的歌、為市民寫的歌，也是要獻給新北市的情歌，歌詞除串起各地的特產、名勝與歷史，更唱出了他決心要為新北打拚的志氣，「11月26號，讓我們一起實現新北大翻新，成就新的新北市」。