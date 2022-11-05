新北市議員葉元之及議員候選人吳訓孝今在新北市長侯友宜選舉辦公室舉行記者會指出，近日不少市民反映接到立委余天的電話錄音，他自稱是侯市長的好朋友，卻要市民將票投給民進黨新北市長候選人林佳龍，但余天昨面對媒體詢問卻改口「沒說不要投給他（侯市長）」，葉元之痛批，「林佳龍根本是為了選後自己要入閣而為難余天，甚至挑撥侯市長跟余天數十年的感情，非常不道德！」

葉元之表示，一名住在汐止的選民反映，「汐止區很多人接到某天（余天）的電話，說跟侯市長也是好朋友，但侯的格局是選總統的，請大家投林佳龍」，該民眾希望葉元之能開記者會，痛斥這種行為。葉元之表示，其實不只汐止區，人口最多的板橋區以及三重、蘆洲等行政區，都充斥這類電話。

葉元之並公布余天昨接受媒體詢問時的談話，面對記者詢問，「所以你沒說不要投給他（侯市長）？」余天表示，「沒有，沒有講這個」；記者追問，「所以還是要投給好朋友？」余天又回應，「對阿！呵呵呵，我是有講，我跟他（侯市長）30、40年好朋友！沒有罵他！誇獎他國民黨看起來2024年總統就是他的！」

葉元之說，余天公開受訪時講的話，其實就是支持侯友宜，看得出兩人交情很深，給余天真性情一個肯定，但余天電話錄音的時候卻告訴大家要支持林佳龍，「這代表余天身不由己，林佳龍、民進黨到底給余天怎樣的壓力？讓他非得做這件事？」葉元之並痛批，「選舉是一時的，朋友是一輩子的，林佳龍為了自己選後要入閣，為難又逼迫余天，甚至挑撥、破壞好朋友數十年間的感情，非常不道德！」

葉元之並指出，總統蔡英文已到新北輔選林佳龍12次，副總統賴清德也來了快10次，「府院黨出動這麼多人力，讓警力疲於奔命，必須一直加班，這對警察也是一種為難，林佳龍你為了選後要入閣，到底要為難多少人？林佳龍根本像是巨嬰，但請了一堆保母還是長不大！」

吳訓孝表示，三重、蘆洲地區聽到很多朋友反映有接到余天電話，吳訓孝說，對於余天言談中肯定侯市長，看得出兩人情感深厚，「但我也很擔心，余天委員肯定侯市長的說法，會不會被黨紀處分？」吳訓孝也呼籲，侯市長施政及為民服務不分黨派，「歡迎余天委員站出來支持侯市長！」

對於媒體提問，林佳龍陣營的策略，是不是深怕過往深綠選區的三、蘆輸給侯市長？吳訓孝表示，過去藍營縣市長在三重蘆洲，都被視為較艱困選區，但2018年市長選舉侯市長幾乎打成五五波，「所以林佳龍可能非常惶恐，才會施壓同黨的余天委員。」