民進黨新北市長候選人林佳龍計程車廣告被控涉及賄選爭議延燒，林佳龍競選辦公室今下午將到新北地檢署，提告國民黨新北市議員葉元之、桃園市議員詹江村違反選罷法，葉則稱會反告誣告。林佳龍表示，發言人昨也開了記者會對外說明，沒有任何違法之處，對方如要炒作新聞，我們就正式提告。

林佳龍強調，這就是商業行為也有契約，大家就是依約來行事，影片到底是誰製造的，提告後法院就會去查清楚，這點他在臉書也有貼文說明，下午競選總部也會派人去提起正式告訴。