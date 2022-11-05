台北市長候選人辯論會今(5日)於台北國際會議中心舉辦，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3位候選人進行辯論。針對台北市長選情，媒體人吳子嘉認為，民進黨、國民黨都在操作藍綠對決，若策略成功，第三腳很可能被邊緣化。他更預測表示，從《美麗島電子報》的民調換算成得票率，占比大約41％、33％、26％。

根據《美麗島電子報》曝光的台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%。吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中民調上升，是因綠軍全部回去了，也是因為總統蔡英文全力猛攻的結果。國、民兩黨都全力車拚，蔣萬安、陳時中上揚，陳時中是從23.4％上揚至27.7％，他的基本盤已經回來了。兩個黨都在操作藍綠對決，戰局已從三腳督轉向「藍綠對決」，民進黨、國民黨若策略成功，第三腳很可能會被邊緣化。

吳子嘉認為，從《美麗島電子報》最新民調換算成得票率，用百分比來算，占比大約41％、33％、26％。蔣萬安會有41％，如果陳時中拉回基本盤，若衝到35％，陳時中跟蔣萬安的差距就會在誤差值範圍內。黃珊珊的票如果還能夠穩住在20幾趴，整個選情就會產生很大的變化。

吳子嘉接著指出，3個候選人表現都非常好，因為不是講給大眾聽的，是講給自己的支持者聽。今天最應該殺得很兇的，應該是第三名，結果第三名的女律師黃珊珊家教非常好，很客氣、罵人不講髒話，所以就沒有火花了；反而蔣萬安比較有攻擊性，有一點火花；最成功的人是陳時中，因為他根本不理他們講什麼，只針對綠營喊話，陳時中是最好的演員，演得非常成功。