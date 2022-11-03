TVBS最新民調顯示，台北市長的選情，蔣萬安支持度37%、陳時中27%、黃珊珊21%，蔣持續領先，陳反超黃，但差距並不多。綜合多家近期民調來看，蔣萬安勝率確實拉高，畢竟民調多為第1。

無獨有偶的，筆者與一些學者上個月組成的「2022年電視選舉新聞監測聯盟」針對每個禮拜衛星頻道新聞台與無線四台的六都與新竹市選舉新聞進行監看，並統計其對各候選人的報導中亦發現，雖以正面評價報導蔣萬安的新聞近3個禮拜都次於陳時中，但對蔣的負面評價報導則逐漸減少，然而負面評價報導陳時中的新聞量卻連續3個禮拜都是最高的。

以3日公布，針對10月22日至10月28日各台選舉新聞的統計來說，陳時中正面新聞91則，僅比蔣萬安的90則多1則，黃珊珊則落居第9位（24則）。但以負面評價報導的新聞量來看，陳時中的新聞仍有82則，蔣萬安的負面新聞明顯減少，排序第5（11則），相對於90則正面評價的新聞，蔣的選情確實倒吃甘蔗。

就算從正面評價報導的新聞量，陳時中都是最高的情況下，蔣也不致陷入弱勢，畢竟在現今親綠媒體明顯較多的情況下，負面報導陳的新聞都最多，反而凸顯陳確實有極大的風險。原因不難理解，其一可能是日前「人設混亂」甚至「崩壞」，也可能是蔣、黃都對其猛攻，再來可能是負面的刻板印象形成，連站街口或掃市場拜票都會被民眾罵，凸顯其仇恨值仍高，他若無法找到控制的方法，選情堪慮。

特別是11月5日即將舉行台北市長候選人辯論會，屆時蔣勢必磨刀霍霍針對疫苗採購及政策持續攻擊，就算陳陣營先公布「防疫12問懶人包」，想找回指揮官人設，或許也無法擋住蔣的凌厲攻勢，遑論還有讓人覺得瓜田李下的衛福部長薛瑞元帶指揮中心團隊與陳時中在競選總部「互相慰勞」的事，都足以讓蔣萬安「彈藥滿滿」，若阿中針對質疑又慣性以指揮官時期「四兩撥千斤」輕描淡寫的方式來回應的話，蔣得分機會就高，畢竟選民不會喜歡愛耍嘴皮子、卻沒展現負責態度的市長，這都是阿中的風險。

至於蔣萬安，雖然目前漸入佳境，但辯論會絕對是他能否勝選的重要關鍵戰役，因為對手黃珊珊當過20年市議員、3年副市長，是此次對台北市政最熟悉的候選人，辯論幾乎是她的主場，只要不失常，就很容易得分，所以蔣能否在政見上表現得超過預期，不輸黃珊珊，是第一個檻。

第二個檻，是在攻擊陳時中時，仍得對疫苗攻防的整盤細節了解透徹，畢竟面對曾任防疫指揮官的阿中，若蔣無法清楚攻擊議題的脈絡，不僅很容易就被陳忽悠過去，也可能遭到反打，而凸顯對防疫議題不熟悉。

最後，蔣更要建構出「適任市長」的形象，舉手投足都得符合市長規格，酸言酸語大可不必，攻擊之外也得擘畫願景，以理服人，掌握攻守兼具的節奏，形塑讓市民放心、暖心的感覺，才能保持領先態勢。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）