民進黨台北市長候選人陳時中團隊今天向國民黨台北市長候選人蔣萬安拋出IPAC、反共DNA、雙城論壇加一帶一路等3問題，蔣萬安競選辦公室今日反擊，請問是誰聲稱疫苗是國家戰略物資，卻與中資合作？民進黨和陳時中選情低迷，就想利用抹紅污衊、株連影射、渲染扣帽子的方式挽救選情，「如果民進黨真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命，不必如此大費周章」。

將辦說，請問是誰聲稱疫苗是國家戰略物資，卻與中資合作？就是民進黨及陳時中；是誰為了申請專利做生意，自稱戶籍來自中國台灣省？就是民進黨鄭運鵬，民進黨和陳時中選情低迷，就想利用抹紅污衊、株連影射、渲染扣帽子的方式挽救選情、轉移焦點，「如果民進黨真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命，不必如此大費周章」

蔣辦指出，套用民進黨「抗中保台」標準，他們推出的陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬2位候選人根本不合格，陳時中面對特斯拉馬斯克蔑視中華民國主權的發言，第一時間竟回「還要再討論」，毫無堅定守護國家主權的意識；高端找中資CRO公司執行二期臨床試驗，中資CRO公司取走了包含前副總統陳建仁在內、3000多位試驗者數據，失職的陳時中竟認為沒問題、依法辦理就好，「請問陳時中吹噓的抗中保台DNA到哪裡去了？」

蔣辦提及，鄭運鵬也是同樣狀況，2008年立委沒選上，就跑去對岸經商，而任職歐業新媒體公司董事長期間，合作單位都是對案的國營企業，並以中國台灣之名向大陸申請專利，更自稱中國國籍，「依民進黨的標準，這是不是為了賺人民幣而矮化主權？」蔣辦直言，民進黨找各種理由為自己人開脫，但對其它人就亂扣帽子，分明就是「雙標黨」行徑。

至於陳時中陣營對雙城論壇提出質疑，蔣辦強調，總統蔡英文在今年國慶演說中，主張「恢復兩岸人民健康有序交流」「舒緩台海的緊張情勢」「與北京當局尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」，可見蔡總統也想透過對話與交流，緩和兩岸關係。

蔣辦表示，蔣萬安若當選台北市長，當然是堅持中華民國首都的對等尊嚴、繼續擴大國際交流，讓世界透過台北認識台灣。蔣辦強調，每位熱愛中華民國的人，都應該捍衛國家主權、維護台灣權益，而蔣萬安一貫的立場，就是「我們不求戰，但也絕不畏戰。一切以台灣人民的權益優先」。