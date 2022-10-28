台中市南區長榮里里長林政蒼臉書發文。（圖／截自林政蒼臉書）

台中市市長盧秀燕不斷蟬聯各大民調冠軍，氣勢高昂，被封為「藍營最強母雞」。近期民進黨議員突然聯合掛出看板，「我是XXX，我無法接受：盧秀燕一再拖延捷運藍線，未來4年無法動工，拒絕再盧！」讓台中市南區長榮里里長林政蒼忍不住發聲爆料，蔡政府就是怕盧搶走交通建設的大功勞，才會一直擋捷運「卡盧」，這點任何台中市民都知道。林的說法引熱議，被臉書網紅轉載後掀起關注。

林政蒼昨（27）日在個人臉書發文表示，到底是中央擋捷運，還是盧市長擋捷運，問任何台中市民都知道。綠營這些看板真是浪費錢了，因為全世界都知道，站在台中市的立場，當然是想盡快通過預算，有了興建契機，盧才會有功勞，而今遲遲未興建，就是不想被盧搶走了交通建設的大功勞。

針對林鄭蒼的爆料，擁有1.1萬位追蹤者的臉書粉絲專頁「鎖綠鴉」昨日發文指出，民進黨最近一堆議員突然掛看板控盧秀燕「拖延捷運藍線」，搞到在地「曾經支持綠營的」都看不下去，跳出來打臉「在地都知道是綠營卡盧」，民進黨為了選舉先扯盧後腿再來抹黑盧，選舉選到這樣，真的很可悲。

網友則紛紛留言：「其昌會不會是下一個交通部長」、「人可以無知，但不可無恥，一直狂秀下限，不知恥近乎神勇」、「只有選舉才來關心台中，副院長是掛名吃飯用的？」「選舉結果總是有輸贏！但是發表言論及選舉策略就知道這個人的風格，及水準是否有資格擔任地方首長？」、「蔡其昌民調輸太多直接崩潰放大絕了」、「真的超傻眼」。