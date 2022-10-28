國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩主打「巷戰」，除了大型造勢，更主攻市場、社區、街口、廟口等庶民氣息強烈的場合演講拜票。柯表示，昨（27）日「廟口金能講」第11場，在中保亭廟順利結束，不僅現場的鄉親越來越熱情，就連看直播的觀眾也越來越多，昨天這場更衝破紀錄，各平台觀看人次合計過萬人，讓她感動大喊必將「更接地氣」，而且一定會「力拚到底！」

柯志恩昨日晚間在臉書發文道，廟口金能講第11場在中保亭廟順利結束，感謝大寮林園的鄉親，也感謝助陣的國民黨立委江啟臣，以及由藝人郭子乾扮演的台北市市長「柯蚊哲」，以及在地議員王耀裕、邱于軒、黃天煌。

柯志恩指出，現場的鄉親越來越熱情，看直播的觀眾也越來越多；昨晚大寮場甚至突破紀錄，各平台合計過萬人。可見有越來越多的鄉親朋友，喜歡她的理念與他們的廟口金能講，真的由衷感謝。

對此，柯志恩強調，她會帶著大家的支持，力拚到底。也提前跟大家報告，11月除了加開廟口開講外，團隊也正在密切籌備新的企劃，絕對用更接地氣、更能傾聽民意的方式，來爭取更多鄉親的支持。