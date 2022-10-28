近期高端與疫苗採購等相關爭議連環爆，例如高端委託做二期臨床試驗的公司「丘以思」，又因涉陸資背景，引爆外界疑慮。而昨（27日）深夜卻傳出指揮中心「團隊」，包括衛福部長薛瑞元等相關人員一起到前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部， 引發關注，也令外界留下想像空間。

根據《聯合新聞網》28日報導指出，直擊薛瑞元帶隊包括指揮官王必勝、發言人莊人祥等人前往陳時中競總；事後薛則受訪回應，只是見面互相慰勞，並沒有開會。莊也說，只有聊聊天，沒有談論公事。

不過， 高端爭議、疫苗採購過程屢遭質疑，外界一再批陳時中、衛福部恐有「黑箱運作」，甚至陳時中曾被指為至今仍對指揮中心有主導影響力，雖陳時中否認，但此次深夜「這群人」的會面到底在談什麼？指揮中心與台北市長選舉何干？不免讓人多所聯想。

而針對疫苗採購問題，陳時中昨到吳興市場掃街拜票受訪說，「我想所有東西，國有國法，都是照著法來行事，那金管會好像也有在調查，那就一切依法辦理就好」。