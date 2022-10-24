59歲「功夫巨星」李連杰在1999年與女星利智結婚，婚後育有2個寶貝女兒Jane和Jada，日前19歲小女兒Jada於(23)日在社交平台上曬出一段影片，分享自己乘私人飛機兜風的畫面，看的出來她在美國的生活非常優渥愜意，引發熱議。

從Jada的限時動態中可以看見Jada乘坐一架小型私人飛機，並且坐在飛行員的身旁，透過窗戶看見萬里無雲的晴空，以及一望無垠的綠色草坪和蒼翠的樹林。事實上，乘坐一次私人飛機的費用並不便宜，看得出來Jada在國外生活得非常優渥自在。遺憾的是，畫面中Jada沒有露面，不過窗戶上倒映出了她的身影。和往常一樣披散著一頭烏黑長發，打扮得十分簡約。

Jada在IG的現實動態中分享了自己乘坐私人飛機的照片。(圖/Jada IG)

Jada是李連杰和二婚妻子利智生育的小女兒，今年19歲的她剛剛從美國排名第一的高中畢業。常年生活在國外的她，穿衣風格走的是簡約性感的歐美風，常常看到她穿短版上衣或是短裙，大秀纖腰與長腿，散發青春洋溢的氣息。

而作為選美冠軍皇后的女兒，Jada的容貌長相從小就備受稱讚，擁有一張瓜子臉和水汪汪的杏眼，笑起來與媽媽十分相似，只不過因為年紀還小，顯得有些青澀。Jada與爸爸李連杰感情也十分緊密，常常陪她參加舞會、旅遊，甚至一起逛街合影。