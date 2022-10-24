據業界人士透露，沙烏地阿拉伯正在為一筆40架A350寬體長程噴射機的訂單，與空中巴士(Airbus)進行早期談判，為開啟一家新的航空公司做準備。

業界人士說，如果消息獲得證實，該沙烏地主權公共基金(PIF)將在本周於利雅德(Riyadh)舉行的一場名為「未來投資倡議」(FII)重要論壇上宣佈該消息。

據了解，目前不清楚波音是否也會從這家新航空公司的大筆採購中，抓取部分訂單。該航空公司將命名為RIA。但是另一名消息人士說，事情還沒有完全定案。

另一名消息人士稱，PIF基金一直在就購買約75架客機進行談判，沙烏地阿拉伯傾向於購買波音787。另有報導稱，這家新航空公司可能還需要窄體飛機。

但是此前由於OPEC+決定減產石油，美國總統拜登(Joe Biden)誓言美沙緊張關係會有「後果」。消息人士稱，沙國對於供應商的選擇，可能會帶有政治色彩。

空巴和波音均未發表評論。PIF也沒有立即作出評論。

一位消息人士表示，任何商業交易都必須獲得政治性的同意，而且還要取決於複雜的引擎談判。

此外據彭博周日的報導，該筆交易可能涉及總共80架客機。

新的航空公司總部將設在沙國首都利雅德，並與阿聯酋航空(UAE)和卡達航空(Qatari)相競爭。