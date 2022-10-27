沙烏地阿拉伯航空（Saudia）公司周三（26日）宣布已與德國空中計程車新創企業Lilium簽訂協議，將向後者購買多達100架電動飛機用於國內服務。
Saudia執行長科希（Ibrahim Koshy）表示，這些飛機將用於「頂級服務」，每台飛機載運四至六名乘客。他們是中東與北非地區首家將電車飛機引進自家網絡的航空公司。
科希預估，這些飛機將於2025年獲得沙烏地阿拉伯監管機構批准。但由於最終商業合約尚未敲定，雙方針對價格還未取得共識。
沙烏地阿拉伯航空（Saudia）公司周三（26日）宣布已與德國空中計程車新創企業Lilium簽訂協議，將向後者購買多達100架電動飛機用於國內服務。
Saudia執行長科希（Ibrahim Koshy）表示，這些飛機將用於「頂級服務」，每台飛機載運四至六名乘客。他們是中東與北非地區首家將電車飛機引進自家網絡的航空公司。
科希預估，這些飛機將於2025年獲得沙烏地阿拉伯監管機構批准。但由於最終商業合約尚未敲定，雙方針對價格還未取得共識。
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