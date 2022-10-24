隨著國境解封，許多人都紛紛安排出國旅遊，不過在搭飛機時，仍需要注意防疫以及環境衛生。外國一名空服員近日分享，她在飛機上絕對不會做的5件事，包含不要在機上赤腳走路、不要靠在窗戶上睡覺、不要觸碰廁所的東西等。

根據《紐約郵報》報導，阿聯酋航空空服員丹妮爾（Danielle）日前在TikTok上傳一部短片，分享自己在搭乘飛機時絕對不會做的5件事情，第一件就是永遠不要在飛機上赤腳走路，尤其是進入廁所更一定要穿鞋，她提醒大家，有時候會在廁所地上看到不明液體，「它看起來像是一灘水，但相信我，那不是事實，我知道你能猜到那是什麼。」

第二件事，她絕對不會臉靠在窗戶上睡覺，因為可能有上百人摸過那片玻璃；第三件事，她盡量不要觸碰到廁所的任何物品，包含門把，如果遇到不得不碰的狀況，最好拿一張衛生紙隔著摸，或直接用腳把門踹開。

丹妮爾接著提到第四件事，機艙內的桌盤最好先消毒後再使用；最後第五件事，丹妮爾直截了當地說，最好不要加入「高空俱樂部」（Mile High Club），意指有些人為了追求刺激，會選擇在飛機飛行時跑到廁所「辦事」。

影片曝光後，很快就吸引許多網友關注，不少人對於丹妮爾的建議感到不以為意，更留言吐槽，「所以空服員都不打掃的嗎？」、「你們公司的飛機在飛行以前不會清潔消毒嗎？」、「居然有人會在飛機上赤腳走路？」、「照她這樣說，最好每次登機以前都先把防護衣穿好」。