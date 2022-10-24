北市百齡橋下堤外停車場，因為日前的一場豪雨導致超過50輛車泡水，民進黨台北市長候選人陳時中談及此事，說若當選台北市長，絕不會在水門外還有車時就直接關水門，引起爭議。國民黨立委賴士葆直言，「這種空洞愚昧的政治支票，真是繼偷窺廁所廣告事件後最大笑話！」

尼莎颱風雨日前與東北季風產生共伴效應，在北部、東北部降下驚人豪雨，導致各地出現災情，北市百齡橋下堤外停車場就有超過50輛車，因為來不及移走被關在水門外，全部慘泡水，讓車主們相當不捨，關水門也因此成為近日選戰攻防之一。

陳時中22日在台北市議員鍾佩玲競總成立大會上表示，哪有人車都還在外面就關水門，放給它淹，這說不過去，若未來當選台北市長，絕對不會還有人在水門外就關水門。

不過此言論反而讓各界傻眼，質疑水門不關難道要讓台北市淹水嗎？賴士葆更指出，陳時中的說法明顯只是在議題上攻擊其他候選人，企圖在聲量上搶風光，但「這種空洞愚昧的政治支票，真是繼偷窺廁所廣告事件後最大笑話！」