民進黨台北市長候選人陳時中日前出席「社群之夜」時，提到以前都不知道自己有這麼多東西可以被罵，對此，國民黨主席朱立倫痛批，陳時中來參選而放棄職務，就像前總統陳水扁說踏著近萬人的屍體拾級而上，「現在罵你還太多嗎？台北市民能接受嗎？」

朱立倫表示，可不可以問一下前總統陳水扁講的那句話，「踏1萬多具屍體要參選台北市長，你覺得民眾怎麼看？」而這是阿扁說的，陳時中自己看看，陳時中防疫過程不論是造成人命損失、台灣經濟蕭條，過程造成多少民眾不便，台北市民能接受嗎？

朱立倫表示，根據內部民調顯示，北北基桃穩定領先，新北、桃園與台北領先已超過2位數，基隆則在4至5％要在加油，不到最後的關頭，國民黨絕不敢掉以輕心，因為民進黨一定會出很多奧步，各種抹黑、造謠與惡意攻擊，國民黨會小心謹慎。

朱立倫強調，今天不但北北基桃合體，下個月還由新北市長侯友宜帶領六都團結一起，黃金週也讓北北基桃再度合體，這也是共同努力的目標。

對於南部選情，朱立倫認為，國民黨在嘉義、台南、高雄、屏東最辛苦，今天國民黨南部四縣市有「南方響起」聯合造勢，拜託所有人多給最有戰鬥力、決心的柯志恩、謝龍介、蘇清泉、王育敏一些掌聲與鼓勵，強調南部選情的確還有落差，但絕對全力以赴。