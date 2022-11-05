台北市長辯論／直球對決！蔣萬安連珠砲狂轟「防疫7大質疑」 陳時中一上場竟開噴這句回應 @中時新聞網 ​

年底台北市長選舉，三位候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊以及民進黨陳時中今（5）日下午2時參加全台唯一的一場電視辯論會，由於是三足鼎立，因此是否激起火花，格外引起選民矚目。

蔣萬安在第一階段申論的時候，劈頭就問陳時中「為什麼3＋11的關鍵會議，沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間要採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼在你任內放任黑心快篩流入市面，由一家小吃店去標得衛福部的16億的快篩標案？為什麼高端疫苗第二期臨床試驗，委託一個中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰的時候，你雙雙辭去指揮官和衛福部長的職務投身選舉？」

陳時中對此回應，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直在問這些問題，裝睡的人叫不醒。」「如果你（蔣）要當市長，一個問題問一次還沒辦法了解，問兩次你應該要明白，問了三次就有點多餘了。」

網友在PTT諷刺，好像聽到吵架，一個人突然怒稱第一次都說過了，不要問第二次、第三次！民眾也留言，「怎麼嘴都他對，嘴王啊」、「他根本一次都沒講過，只是隨便敷衍」、「今日人設？」「笑死，剛剛也覺得他跳針」！