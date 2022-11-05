台北市長選舉電視辯論會順利落幕，無黨籍台北市長候選人黃珊珊進行會後聯訪時表示，自己表現分數由市民來打，但很遺憾過程出現實問虛答狀況，並提及自己問到北市限電問題時，民進黨籍候選人陳時中竟說是假設性問題，「我覺得很可笑，經濟部長王美花有去助選陳時中，陳時中卻不知道台北市缺電很嚴重。」

黃珊珊強調，限電是台北市現在進行式，包含大巨蛋的用電要增加，中央兩手一攤說無法核供，台北的經濟發展都涉及到用電部分，直批陳時中可能不瞭解問題，沒辦法面對問題甚至解決問題。而被問及對自己這次表現打幾分，黃珊珊笑稱分數交給市民來打，不能自己打。

而針對辯論過程中交互詰問部分，陳時中是唯一提及政治題的人，拋出棄保議題要藍白回答，對此黃珊珊表示，不太知道陳時中講這個題目要做什麼，聽到由陳來問這個問題很有趣，棄保最開始是國民黨喊，後來變民進黨喊，今天陳時中又自己提出來。

黃珊珊強調，每個人有自由的意志才是真正的民主，市民都是被操弄才會分藍綠，包括意識形態綁架棄保，藍得贏綠的不服；綠的贏藍得不認，藍綠永遠在不共戴天的立場，談論棄保就是把人民分成兩種顏色，對他們的政黨才有利，不管藍綠搞棄保，都是在現有狀況下擷取自己的政黨利益，這也是為什麼藍綠一直談棄保問題，因為藍綠板塊已經偏移，中間選民已經成立新板塊，是奪不走的，所以才要用藍綠綁架意識形態。