桃園市朱姓男子與1人爭風吃醋，日前在桃園市桃園區談判時，朱男父親拿出槍枝恐嚇揮舞，警方在其車上起出槍枝，依法送辦。(翻攝照片)

桃園市朱姓男子與1人爭風吃醋，日前在桃園市桃園區談判時，朱男父親拿出槍枝恐嚇揮舞，讓對方不敢反抗遭其痛毆。警方7日約談到案，不料朱父與朱男到案時，朱父趁著抽菸，不顧孩子還在派出所就逃跑，但仍遭警方逮捕。

警方表示，桃園警察分局埔子所員警7日受理被害人報案，表示朋友與朱姓男子爭風吃錯，他陪朋友跟朱男相約理論，沒想到朱男與其父親、友人共4人一出現就出手毆打，導致落單的被害人被毆打成傷，期間朱父有拿出一把疑似槍枝揮舞威嚇，使被害人不敢反抗。

警方依規定受理並組成專案小組進行追查，經掌握朱男確實身分，立即聯繫相關人等到所說明，朱姓父子與陳姓友人於8日16時到所後，對於案情避重就輕，不願配合員警詢問，亦不願詳細說明案情，對談期間3人說是一起搭車來，但員警卻發現其實他們是由陳姓友人駕駛自小客，共乘到附近下車後，將車輛停到數百公尺外的停車場。

警方認為行為有異，經分開詢問，由陳男帶領員警前往查看車輛，朱父得知後顯得情緒緊張，藉口接電話、抽菸往門外走，員警立即提高警覺尾隨監控，朱男一出門口馬上拔腿狂奔，不顧路上車流繁多，竄進巷道內，員警緊隨在後，分局秘書室主任林健祥適逢休假，正好駕駛車輛經過，見狀立即協助員警追緝，朱男跑了約200公尺被林及員警控制帶回，另一方面員警於陳男車上起獲朱男所有的上膛改造槍枝1把及子彈10發，全案依據槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪嫌，將3人移請桃園地檢署偵辦。