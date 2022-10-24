台南市政府為改善大灣交流道壅塞，新增「高速公路往南側車道機車專用道」工程，預計今年11月底完工，但因施工不當土石崩落，造成永康區高速二街民宅嚴重損壞，住戶「差點死在屋內」。市議員林燕祝接獲陳情，24日會同工務局等單位現場勘查，質疑包商有疏失，要求負起責任；工務局表示，將於半個月內完成擋土牆，先做好基礎保護，再著手修繕房屋，連同住戶在外租屋費用，也都會要求包商負責。

住戶余小姐表示，她們一家原本3人同住，事發當天只有她在家，差點死在屋子裡面出不來。由於鐵門嚴重變形無法開啟，牆壁整個垮下，一開始在裡面求救時，根本沒有人聽到，後來施工單位的人員聽到求救聲，有人拿電鋸把門鎖鋸開，才幸運逃出來，現在想起還心有餘悸。

余小姐質疑，建築物是一層樓平房，為何施工高度卻挖了一樓半，比原先路邊的地面還低？房子旁邊原有圍牆與植栽，但施工時卻直接挖大量的土出來，導致整個地基都掏空，且事發時沒有疏散在屋裡的人員，連基本的安全措施都沒做好，顯然施工有疏失。事後，廠商拿3萬元要她暫時先不要住在這裡，讓她感覺像在逃難一樣。

工務局認為，疑因包商施工順序不當造成，包商的疏失會請他們處理，但應先將擋土牆做好，該回填就回填，之後再評估屋內損害狀況，如果太嚴重就直接打掉重新施作，目前住戶暫住在外與後續修繕的費用，都會要包商一併處理。

林燕祝認為，由於施工前未做鄰房鑑定，也沒有打鋼板樁，才會發生這樣的狀況，要求市府與相關單位負起後續責任，盡快將建築物修繕恢復原狀，讓余小姐一家人可以早日搬回家。