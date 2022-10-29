副總統賴清德今出席台北市大台南同鄉會的會員大會，也幫台北市長候選人陳時中及兩位台南人、跟一位台南女婿的市議員候選人拉票；他致詞表示，支持所有民進黨的候選人，就是當蔡總統最堅強的後盾。

賴清德今出席台北市大台南同鄉會的會員大會，除了感謝大家在台南大地震期間的支持，及對偏鄉的長期付出；他說，更要向他敬愛的各位台南鄉親，大力推薦未來的台北市長候選人陳時中。

他說，台北不僅對內是各縣市的火車頭，對外更是代表台灣的國際都市。擔任台北市長，必須要有國際觀、行政能力、與堅強的意志力。

他指出，陳時中用行動證明，完全具備這三項重要的首都市長條件，是最適合治理台北市的人選；首先陳時中在他擔任行政院長時，就是他倚重的衛福部長。親赴日內瓦參與世界衛生大會的會外交流，也代表台灣與美國衛生部長簽訂備忘錄，是最具備國際視野的衛福部長。

他說，其次是，陳時中率領的團隊，不僅成功帶領大家團結防疫，將衝擊降到最低；任內推動的全民健康政策，更得到全國人民超過9成的滿意度，是最具備行政能力的領導人才。

他說，最後是疫情期間，陳時中堅持以公開透明的方式，每天下午兩點準時舉行記者會，提醒最新的防疫規定。超過500天的堅守崗位，是最具備堅強意志的市長人選。

他指出，有陳時中和所有防疫團隊的努力，台灣不止守住疫情、還守住經濟發展。這是大家共同打拼的結果，也是蔡總統一再強調的「給世界更好的台灣」。

他還說，台南一直是民主聖地，民進黨兩位優秀的市議員候選人也是台南人的江志銘、 顏若芳，和台南女婿王閔生，都一直勤懇為民服務。他要再次懇請大家，11月26日一定要出來投票。