民眾黨新竹市長候選人高虹安前助理領公費薪水捐款惹議，民眾黨祕書長謝立功稱合法合規，對此，民進黨沈慧虹4日表示，高虹安面對外界質疑，總是說一切合法合規，卻拿不出直接證據，轉而模糊焦點，無法得到市民認同，她也奉勸高虹安不要再掩耳盜鈴、自欺欺人。

針對高虹安稱近日爭議是國家機器攻擊，沈慧虹表示，無風不起浪，高虹安和宜蘭縣長林姿妙有很多共同點，金流來源、流向複雜，被檢調偵辦時都高喊政治力介入，國家機器迫害，營造受害者形象，她呼籲高虹安不要再模糊焦點，應誠實面對問題和新竹市民。

而高虹安駁斥「國庫通黨庫」的說法，沈慧虹表示，高虹安每次面對外界質疑，不論是全職全薪拿博士、疑似侵權、違規兼職、涉嫌詐領助理費等爭議，總說一切合法合規，卻拿不出直接證據，接著就模糊焦點，說是政治操作，這樣的作法無法得到市民認同。

沈慧虹也強調，就像小偷第一時間總是辯解，奉勸高虹安不要掩耳盜鈴、自欺欺人。至於台北市長柯文哲說高虹安是理工女所作所為一定合法，沈慧虹則酸，法律是人人都要遵守的基本標準，不論學習什麼，只要在這裡生活就應遵守法律，和學習科目無關，這是做人的基本道德。

前高雄市長韓國瑜明將為林耕仁站台，沈慧虹說，新竹贏、台灣才會贏，這是一場價值的選戰，全世界都在看，這場選舉的結果，不只攸關城市發展，更會影響台灣的發展，她強調，8年經驗證明，團隊可以守護被稱為矽盾的科學園區半導體產業。此外，沈慧虹也預告，本周日中午民進黨台北市長候選人陳時中也將會為她助選。