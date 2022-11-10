民眾黨主席、台北市長柯文哲說，「沈慧虹憑甚麼叫人家辭立委，你們是競爭對手，哪有人家在打仗，叫我退縮，這智商太低了吧」。（吳佩蓉攝）

民眾黨主席、台北市長柯文哲今（10日）到宜蘭輔選，晚上6時40分至宜蘭縣議會受訪時，被問及民進黨新竹市長候選人沈慧虹要求民眾黨候選人高虹安比照蔣萬安辭去立委一職、甚至退選，柯說，「沈慧虹憑甚麼叫人家辭立委，你們是競爭對手，哪有人家在打仗，叫我退縮，這智商太低了吧」。

國民黨台北市長候選人蔣萬安今辭立委，沈慧虹也要求高虹安因近期發生事件引咎辭職、甚至退選新竹市長；柯文哲直呼，「沈慧虹憑甚麼叫人家辭去立委，你們是競爭對手，哪有什麼人家在打仗，叫我退縮，這智商太低了吧！不要做什麼奇怪的事嘛」。

柯文哲接著說，他覺得蔣萬安不要那麼有自信，他以為他穩贏了是不是！指球是圓的，不到最後一秒，他現在是想他穩贏了是不是！柯又笑說，「這是他的選擇啦！我覺得何必這麼做作，選上了就辭掉，按步驟做就好，不需要這樣」，再次驚呼說，他是想說他穩上了嗎？

對於媒體又問，民進黨側翼說蔣萬安請狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中一事；柯文哲表示，拜託徐巧芯不要撤告，大笑說「堅持到底、一舉殲滅網軍」，他說抓了一個，還有千千萬萬個，抓不完啦！但覺得還是要辦。

柯指很早以前就講過，用名嘴、網軍治國，遲早會遭到報應，他覺得那是不對的，問題是成功的人不會改變，想說選舉都能贏為什麼要改變；柯說，還是要看全體國民的sense、水準到一定程度。每天看網軍側翼一大堆，錢從哪裡來才是問題。