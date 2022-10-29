台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧歡迎大家前來參加台南餐酒嘉年華。（洪榮志攝）

台南市政府近來積極發展夜間觀光及餐酒文化，希望讓外地旅客留宿台南時，「夜生活」也能很精采。一連2天的「2022台南餐酒嘉年華x台傲日」活動，29日下午在河樂廣場盛大開幕時，現場集結超過130個美食、餐酒、飯店、調酒等品牌攤位，以及超過200位調酒師，吸引大批民眾共襄盛舉。

觀旅局指出，今年的餐酒嘉年華為接軌國際，特別邀請來自日本的鈴木隆行、藤井隆、南木浩史、安忠良史、金子道人等5位知名調酒師，在2天的活動期間，為大家調製他們專為台南設計的飲品，讓民眾不用出國，也能感受日本調酒的魅力。活動2天晚上還舉辦調酒PK競賽，讓民眾一飽眼福與口福。

市長黃偉哲表示，繼去年第一屆台南餐酒嘉年華造成轟動後，今年迎來規模更大的第二屆餐酒節，搭配周邊赤崁萬神節、海安路萬聖節趴踢、森山市集等活動，帶來非常精彩的周末市區活動，歡迎民眾三五好友一起前來享受快樂的周休假期。

黃偉哲還說，台南擁有深厚的美食文化底蘊，今年的餐酒嘉年華，從甜點到精緻美食、從攤家到飯店，以及超過200位調酒師在現場為大家服務，不僅深受參與民眾的喜愛，也呈現台南另一種夜間觀光風貌。

市府觀光旅遊局長郭貞慧也強調，台南不只白天好玩，夜晚更是美麗；不管是夜遊安平運河，或夜間的餐酒館，都是值得推薦的夜間遊程。今年再次舉辦台南餐酒嘉年華，就是為了把台南的夜間文化介紹給大家，讓大家感受到最道地又接軌國際的餐酒盛宴。

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