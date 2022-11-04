集集警分局獲報，出動吊車下切山谷漏夜搜尋遺體。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

新北市求職詐騙凌虐案，警方日前分別在淡水、中壢一舉破獲2個據點，4日進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區查獲2具遺體，另1人疑墜樓後，遭運往南投縣日月潭山區藏屍，集集警分局獲報，出動吊車下切山谷漏夜搜尋遺體。

據了解，求職詐騙凌虐案主嫌是21歲張姓男子，他與另7名成員都有妨害自由，妨害秩序、竊盜與傷害等前科。警方先後搗破詐騙集團位於新北淡水、桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯，進一步追查發現，桃園案有3人死亡。

主嫌供稱，藏屍地點在台21線「日月潭國家風景區管理處」意象旁橋樑下方山谷。（楊靜茹攝）

初步調查，目前在桃園龜山山區找到的遺體疑為45歲黃姓女子與57歲林姓男子，2人都有慢性病；38歲黃姓男子疑似在中壢據點從11樓墜樓死亡後，遭藏屍在水里鄉底坎村往魚池鄉日月潭台21線途中，就在「日月潭國家風景區管理處」意象旁橋樑下方山谷。

警方下午起依主嫌供詞，於水里鄉第3公墓上方約1公里處、台21線的橋梁展開搜索，入夜後仍未發現死者，傍晚委請南投消防局出動吊車，垂降至橋梁下方的疑似棄屍處展開地毯式搜尋。

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