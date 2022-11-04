第六大隊消防弟兄為盧輝展抄佛經祈福。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防局第六大隊小隊長44歲盧輝展，9月28日上班頭痛不適，送醫判定腦幹出血，已昏迷1個多月，家有3名分就讀高一、高二及小三的小孩，龐大醫療照顧費造成家屬沈重負擔，消防局同仁開設「台南市消防人員盧輝展醫療照護扶助專戶」發起募款，不少民眾得知消息後，紛紛捐款響應，讓消防弟兄足感心。

台南市消防局第六救災救護大隊組長邱保舜說，盧輝展送醫後經醫師判定為腦幹出血，昏迷至今都沒有甦醒，醫師也認為除非有奇蹟，3、40名同仁在這段期間也持續抄寫佛經為他祈福，但隨著住院所需看護、復健費用龐大，盧輝展是家庭經濟支柱，因此消防局近日開設捐款專戶，希望能協助盧輝展及盧家人度過難關。

消防局指出，盧輝展自警專畢業分發服務迄今已超過20年，2005年起調回台南服務迄今，曾任消防專責救護隊，每月出勤緊急救護任務至少150次，救人無數，同仁1個多月來，仍持續為他祈福，希望有奇蹟出現。消防局也說，捐款專戶開設後，收到各界踴躍捐款，感受到社會滿滿的溫情。