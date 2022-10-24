經濟部國際貿易局持續推動中小企業國際鏈結，並委託外貿協會、工研院與電電公會等共組EEN Taiwan聯盟，爭取加入由歐盟設立的「歐洲經貿網」2022-2025年期程。周一獲歐盟通知，台灣順利通過國際夥伴徵選，並完成締約程序，意味著台灣企業都可持續在EEN Taiwan聯盟的輔導協助下，運用歐洲經貿網的商務及產研媒合功能，掌握歐盟商機。

歐洲經貿網(Enterprise Europe Network，簡稱EEN)，是歐盟為促進企業跨國合作、強化供應鏈韌性等目的，設立的國際商務網絡，並由歐盟創新委員會暨中小企業執行局(EISMEA)持續運作各種跨國產業議題小組，促進國際夥伴掌握歐盟的產經政策，參與歐盟科研計畫與供應鏈合作。該平台自2008年成立至今，全球約有60國超過600個工商會與技術中心參與。

台灣首先於2015年獲歐洲經貿辦事處推薦，由經濟部國際貿易局出面整合外貿協會、工研院與電電公會等，加入歐洲經貿網，為我商爭取對歐盟的商機拓銷、產研合作機會。而在2015年至2021年期間，EEN Taiwan共辦理136場經貿活動，促成一對一媒合逾8000場，累計服務廠商超過3000家次，重要成果包括2020年捷克國會議長韋德齊及2021年斯洛伐克經濟部次長葛力克率團訪台期間，辦理的商務媒合活動，促進臺歐在關鍵領域的合作機會。

EEN Taiwan除了促成多項商務合作外，近年亦有技術研發合作。2019年荷蘭冷卻系統新創訪台參加InnoVEX，與台灣電子科技大廠共同研發新伺服器冷卻技術，提升產品競爭力。2020年疫情嚴峻情況之時，德商向我商購買零接觸式手部消毒機並共同設計與改良該產品以符合該國法規。2021年我國生技公司亦透過EEN Taiwan辦理的中東歐三國洽談會與立陶宛商接洽，成功與立商簽訂疫苗共同研發協議，成果豐碩多元。

歐洲經貿網在2022年啟動新期程審查，歐盟EISMEA贊同由外貿協會、工研院與電機電子公會組成的EEN Taiwan聯盟作為國際夥伴，可持續支持台歐中小企業創新、促進台歐盟貿易機會、提升中小企業數位化與韌性等，因此正式對EEN Taiwan發出國際夥伴締約邀請，在新期程持續深化台歐產經合作關係。