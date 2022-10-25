昨夜10年期美債殖利率自高檔回落，美股四大指數攜手彈升，帶動今早日韓股市走高，但美股期指翻黑，昨日疲弱的陸股今早續開低，港股多頭回神走高。台股今早在神山台積電(2330)受ADR大跌近4%衝擊，開低探至375.5元拖累，及鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值股下跌影響下，大盤指數也開低走低逾百點，跌破前低12698.91點，新台幣匯率亦觸及32.334元、續改寫近6年新低，盤面倚靠航運、ABF三雄、陶玻、營建等少數族群抗空。

分析師指出，台積電破底造成壓力，但中低價位個股仍有所表現，短線台股還是有強勁支撐。只是美股大漲台股未跟進，可以看出投信保守態度，而國安基金也未進場，量能萎縮也顯示出多頭保持觀望。10月營收成長或是第3季財報都即將密集公告，若上市櫃公司能繳出大幅成長的佳績，讓權重股回穩帶動台股上漲，將能增加多頭信心，但台股仍在整理的階段，操作還是保守為宜。

盤面上，受ADR大跌影響，台積電跳空開低，晨盤股價一度探至377元，創26個月新低，市值失守10兆大關；板卡族群人氣旺盛，青雲(5386)強漲7%、撼訊(6150)漲幅逾4%、華擎(3515)漲幅也在3%以上；貨櫃三雄見多頭火種，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)都守在平盤上方；ABF三雄南電(8046)、欣興(3037)及景碩(3189)紛紛揚升。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，放眼各國通膨走高、企業財報好壞參半、美債殖利率創高，科技股與半導體類股仍是賣壓重心，另外，避險資金湧入美元，造成亞幣全倒，人民幣貶勢最重，日元貶至150，台幣亦難獨善其身，台股持續面臨外資的賣壓，短線恐難扭轉。

廖炳焜指出，本週全球將聚焦美股超級財報週，特別是蘋果財報與市場展望，將是重要的科技產業風向球，也將牽動台股的投資情緒，由於市場對於美股財報預期偏低，且美股已有緩步走高趨勢，若財報數據能較預期強勁，則有利股價表現，搭配台股第三波限空令與國安基金等，有助於穩定投資信心。