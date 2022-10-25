長榮航（2618）25日舉行米蘭首航開航儀式，交通部部長王國材致詞時表示，長榮航首航米蘭是台灣10月13日解封後開出的第一個航點，意義重大，也宣告航空市場步入復甦階段，預計2024年將恢復疫情前的榮景。

王國材指出，過去二年來航空業因為疫情，營運蕭條，但長榮航積極轉型有成仍持續獲利，隨著開放解封，目前機會已經來了！

王國材表示，疫情影響觀光航空等產業甚大，但桃園機場在這二年多的時間，徹底整建南北跑道，機場也努力升級，第三航廈預計2026完工，在這之前會分階段完工，如2024年北跑道、2025年主航廈，僅接著2026年全部完工。

隨著機場空間更為擴大，王國材看好2024年航空市場將回到2018年疫情前的榮景，2025年超越2024年。

外交部歐洲司姚金祥則表示，台灣廠商如長榮航、陽明、鴻海在米蘭設辦事處，環球晶也在米蘭附近設晶圓廠。義大利是台灣對歐雙邊貿易第三大國，米蘭更是台灣僑胞最多的義大利城市，長榮航直飛米蘭可帶給國人更多的便利。