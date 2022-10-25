時序即將進入11月，每個人的運勢也會出現不同轉變。《搜狐網》運勢專欄分享，11月生肖屬豬、蛇、雞者的事業運漸有起色，只要積極進取、與人為善，便能有滿滿收穫，無論正職、副業都會有不錯的發展，日子只有喜沒有愁。

▍生肖豬

生肖豬命格帶財且肯吃苦，加上他們心態穩重，因此可以激發出更多的潛力。11月開始生肖豬苦盡甘來，尤其在工作方面有機會遇到貴人，一改之前工作辛苦卻收穫不大的窘境，不妨多提升自己的工作效率，必定會讓之前付出的辛苦迎來回報。

▍生肖蛇

11月開始生肖蛇將迎來很好的機運，只要積極進取，工作便能漸有起色，且命宮有吉星高照，使人際關係大好，想要做什麼事也都能一帆風順，無論正職、副業都會有不錯的發展。提醒生肖蛇，努力工作之餘還是要注意健康狀況，尤其要避免熬夜，才能減少焦慮和壓力。

▍生肖雞

生肖雞頭腦機智，只要做事堅定、有信心，就不怕沒有成果。11月開始生肖雞正財旺盛，生意興隆，能夠通過打拚迎來實質性的收穫，且成果大大超過預期，日子只有喜沒有愁，不過在工作方面要特別注意與人為善，良好的溝通能讓工作事半功倍。