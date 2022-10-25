民進黨屏東縣長候選人周春米25日公布農業政策白皮書，強調農漁畜產業是屏東根本，作為縣政願景五大核心產業的一環，未來將致力發展農金產業。

周春米說，屏東地處亞熱帶，陽光充足，雨量豐沛，水源豐富並且濱臨海洋，氣候造就屏東成為台灣熱帶農業唯一產區，熱帶花果為屏東農業特色，產期多為全台最早。天然環境使屏東極適合發展農漁畜業，成為全台農漁畜產業研發之重鎮，舉凡毛豬、家禽、養殖漁業、熱帶水果和花卉產量均居全台重要地位，產品極具國際市場競爭力。

周春米談到，近年來熱議的打造農漁產品更多元通路，她表示會積極開拓國內外行銷通路，透過台灣屏東農業國際公司為屏東農民爭取銷售平台，並規劃至加拿大、日本、韓國、新加坡及中東等地辦理拓銷活動，將屏東優質農特產品帶入各大批發通路與零售超市。

周春米補充，未來也會推動擴大公設有機集團栽培區、擴增農業大學開設班別、推動農業職災保險、保障農民勞動權益、擴大各式農漁業保險投保面積、鼓勵畜牧業者建置沼氣發電再利用、鼓勵農民申請產銷履歷、有機認證以及產地標章等，帶動新農業運動，是她持續經營的農業方向。