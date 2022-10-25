仙地咖啡將拆除既有設施，整理原有植栽，運用格柵及燈光氛圍凸顯門面景觀。（雲林縣府提供）

今年適逢第20年舉辦古坑台灣咖啡節，雲林縣府為提升「華山咖啡大街」的獨特性與記憶點，挹注900萬元支持有意願提升門面環境的店家對等補助，最高補助50萬元，共有19家庭園咖啡、餐飲業者、民宿參與，將進行整修庭園、入口意象、設置打卡點等工程。

縣長張麗善表示，盼透過縣府資源挹注，協助商家振興疫情後的人氣，讓古坑咖啡繼續飄香、風華再現。初步做法是挹注900萬元支持有意願店家，透過雲林科技大學聘請專家、委員實地訪視，協助店家提升店裡設備與地景裝置藝術。

縣府建設處長李俊興說，縣府利用後疫情時代的時間契機，與華山咖啡大街的業者合作，進行店面、門面的整理、改善，創造新的休閒產業風華再現，目前有19家表達意願，預估明年農曆年節前完成，歡迎屆時來欣賞華山咖啡大街嶄新風貌。

雲科大創意生活設計系副教授林沂品指出，參與的業者有民宿、咖啡廳、餐廳、手作坊，例如仙地咖啡將拆除既有設施，整理原有植栽，運用格柵及燈光氛圍凸顯門面景觀。「幸福檜木屋」民宿希望以不破壞環境的改造方式，結合大自然的裝置意象，呈現多元生態民宿氛圍。