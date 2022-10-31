魚池鄉市區往日月潭孔雀園的投61線道路，因道路狹窄彎曲，不利通行，經縣府與魚池鄉公所爭取拓寬，中央核定總經費3億2853萬元，將由縣府統一發包施工，魚池鄉公所的自籌款也由縣府負責，以利加速拓寬進度。

縣長林明溱表示，投61線道路拓寬已討論多年，幾經波折，2年多前縣府擬訂計畫，爭取公路總局生活圈道路經費，卻因經費無著而停擺。

因此，縣府及魚池鄉公所，以分工方式重啟該案，都市計畫範圍由公所爭取前瞻建設經費支應，非都市計畫範圍由立委許淑華協助縣府爭取生活圈道路經費支應，核定經費合計3億2853萬元，地方自籌款部分6242萬元，其中，魚池鄉公所需負擔929萬元，考量工程品質的一致性，及公所財政困難等因素，將由縣府統一發包施作，公所的自籌款也由縣府負責，希望早日改善投61線，提高居民生活及交通品質、農產運輸更便利，也讓日月潭的遊客能到大林休閒農業區體驗。

工務處表示，61線道路全線有效路寬約3至6公尺，大部分路幅狹窄，線形不佳、縱坡起伏大，經公告為甲、乙類大客車禁行路段，大量車潮從投63線及魚池市區進出，造成交通壅塞。

因此，投61線道路拓寬改善工程預計將就1K＋500至4K＋340路段進行改善，混合車道原則規畫雙向雙車道，有效路基全寬8公尺，局部線形不佳、彎度過大路段，採截彎取直方式改善，並銜接131線。

同時考量當地生態多樣性，施工採用低噪音低震動機具，避免夜間施工，並設置生態廊道，讓野生動物安全通行。