頭份市是苗栗縣內重要的東方美人茶產地，頭份市的流東、興隆等里，仍有大面積的茶園仍在栽種生產出品質優良的東方美人茶，頭份市公所為了推銷後花園內茶產業，特別舉辦頭份菁採茶歌節，頭份市長羅雪珠透過寫生比賽、茶庄漫遊小旅行、品茗體驗及食茶市集以及4、5年級熟悉的民歌手們的茶歌音樂會，帶給各地遊客不一樣的頭份客庄茶集體驗。
頭份市北邊興隆、流東等地區的山坡丘陵地，過去因地勢較高缺水灌溉，所以發展出種植茶葉等耐旱農作，近20年來，因東方美人茶的製茶方法精進發展，使得當地的東方美人茶在桃竹苗，甚至是大陸地區有了相當口碑，在地的多家老茶園，如：鄧國權茶園、怡明茶園及日新茶園，都是現今為人所熟知的知名茶園。
頭份市興隆和流東地區除了茶產業以外，因維持非常多的綠色植被，也被譽為頭份市的後花園，每逢假日都吸引許多市民到此健行踏青，加上當地擁有許多美麗的埤塘，漸次發展出當地特有的觀光休憩產業。
為了推廣頭份市茶業的持續發展，頭份市公所特別選在11月12日在日新茶園舉辦頭份菁採茶歌節，透過寫生比賽、茶庄漫遊小旅行及品茗體驗、食茶市集、茶歌音樂會等，讓更多遊客看到頭份茶庄的質樸與內涵。
為了滿足4、5年級頭份人的期則，市公所特別安排民歌大叔團在幽靜的茶園中，演唱著過去眾人所熟悉的民歌，包括殷正洋、施孝榮、李明德、王瑞瑜、李麗芬等歌手們共同帶領大家回到過去，並展望未來。頭份市長羅雪珠與縣議員張淑芬特別歡迎大家一同來喝茶聽民歌，享受一下頭份客庄的熱情，讓茶香伴隨音樂一同蔓延速個後花園。
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