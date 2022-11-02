頭份市長羅雪珠與里長們歡迎各地遊客前來頭份日新茶園品茗聽民歌。（謝明俊攝）

頭份市公所舉辦頭份菁採茶歌節，安排新生代歌手西西替記者會領唱。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠歡迎各地遊客前來頭份日新茶園品茗聽民歌。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠與市代表們歡迎各地遊客前來頭份日新茶園品茗聽民歌。（謝明俊攝）

頭份市是苗栗縣內重要的東方美人茶產地，頭份市的流東、興隆等里，仍有大面積的茶園仍在栽種生產出品質優良的東方美人茶，頭份市公所為了推銷後花園內茶產業，特別舉辦頭份菁採茶歌節，頭份市長羅雪珠透過寫生比賽、茶庄漫遊小旅行、品茗體驗及食茶市集以及4、5年級熟悉的民歌手們的茶歌音樂會，帶給各地遊客不一樣的頭份客庄茶集體驗。

頭份市北邊興隆、流東等地區的山坡丘陵地，過去因地勢較高缺水灌溉，所以發展出種植茶葉等耐旱農作，近20年來，因東方美人茶的製茶方法精進發展，使得當地的東方美人茶在桃竹苗，甚至是大陸地區有了相當口碑，在地的多家老茶園，如：鄧國權茶園、怡明茶園及日新茶園，都是現今為人所熟知的知名茶園。

頭份市興隆和流東地區除了茶產業以外，因維持非常多的綠色植被，也被譽為頭份市的後花園，每逢假日都吸引許多市民到此健行踏青，加上當地擁有許多美麗的埤塘，漸次發展出當地特有的觀光休憩產業。

為了推廣頭份市茶業的持續發展，頭份市公所特別選在11月12日在日新茶園舉辦頭份菁採茶歌節，透過寫生比賽、茶庄漫遊小旅行及品茗體驗、食茶市集、茶歌音樂會等，讓更多遊客看到頭份茶庄的質樸與內涵。

為了滿足4、5年級頭份人的期則，市公所特別安排民歌大叔團在幽靜的茶園中，演唱著過去眾人所熟悉的民歌，包括殷正洋、施孝榮、李明德、王瑞瑜、李麗芬等歌手們共同帶領大家回到過去，並展望未來。頭份市長羅雪珠與縣議員張淑芬特別歡迎大家一同來喝茶聽民歌，享受一下頭份客庄的熱情，讓茶香伴隨音樂一同蔓延速個後花園。