新北市長侯友宜今天下午到新店區建國黃昏市場，陪議員候選人黃心華掃街拉票。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今天下午到新店區建國黃昏市場，陪議員候選人黃心華掃街拉票，他受訪時表示，黃心華是非常認真、積極努力的新人，且願意參與公共事務，但資源相對不夠，所以也得加倍努力，因此他今天來給黃心華加油打氣，盼新人願意為這塊土地多奉獻，多參與公共事務。

侯友宜說，這次有8個新人出來參選，他對這些新人充滿期待，要給他們滿滿祝福，最後這一哩路一起好好衝刺，一定可以讓自己表現更卓越，讓民眾更願意給予肯定與支持。

有記者追問，民進黨新北市長候選人林佳龍也頻頻踩點新店，侯友宜今天選擇到新店掃街，是因為感到有壓力嗎？侯友宜說，對新北市來說，這四年最重要的是把市政做好，讓新北市民知道市府努力好好做事情，所以最重要是自己要兌現政見，然後在兌現過程中贏得民眾更多支持，自己要不斷去超越昨天與今天，這是他應該要努力的方向，但對新人而言，這較不容易。

侯友宜表示，自己有責任跟新人一起並肩作戰，讓他們不斷超越自己，所以自己跟黃心華都是不斷在超越自己，也讓大家認同兩人對這塊土地願意做更多的事，不斷讓新店地區跟新北市都更好。