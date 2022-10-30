南韓首爾的梨泰院昨(29)日深夜發生萬聖節死亡踩踏事件，官方證實至今已造成149人死亡，今(30)日新北市長侯友宜受訪時，有媒體問及新北耶誕城的維安問題，他表示，「沒有安全就沒有一切」，強調安全是第一要位。

侯友宜表示，新北市的歡樂耶誕城的舉辦過程當中，沒有安全就沒有一切，安全永遠擺在最重要的第一個位置。

他指出，所以每一次的舉辦過程當中，都會緊盯每一個安全的大小步驟，包括警力分布、交通疏導等等，都會把安全做到位，會鉅細靡遺的守護市民到歡樂耶誕城的安全。