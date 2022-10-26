美國前國防部長卡特（Ashton Carter）突傳逝世，享壽68歲。

卡特的家人發表聲明指出：「家人深感悲痛，卡特在突發心臟不適後於週一晚間在波士頓逝世。」。聲明指出：「他是位受鍾愛的丈夫、父親、導師及朋友。所有認識他的人都會對他突然逝世感到悲傷。」

卡特在2015至2017年、歐巴馬政府時期擔任美國國防部長，當時適逢對伊斯蘭國（IS）戰爭的高峰期。伊斯蘭國當年失去了在伊拉克及敘利亞奪取的大片領土，美國所領導國際聯盟支持的當地部隊奪回這些失地。卡特在美國軍方推動多項變革，包括對女性開放戰鬥職位、解除跨性別人士不得從軍服役禁令。

歐巴馬發聲明悼念：「卡特最偉大的遺產可能是他所教導、開導和啟發，以保衛我國並明智行使權力的幾代年輕領導人。」。歐巴馬表示，他過去常常依賴卡特的建議讓軍隊「更強大、更聰明、更人性、更有效率」。

卡特曾訪問台灣多次，期間強調支持強勁的美台關係。2018年訪台出席「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」時向媒體表示，他是美國傳統政策支持者，包含支持海峽兩岸穩定及對話、執行《台灣關係法》，及維繫與台灣強而非官方關係，涵蓋軍事領域。卡特還說，他是美國印太戰略的其中成員，而印太戰略強調追求安全的包容性國家網絡，並且基於規則及原則，而非強制力。如此可確保印太地區的穩定及繁榮。卡特當時強調，台灣是上述原則、包容性及規則的網路的其中之一。