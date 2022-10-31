台中捷運藍線興建的議題，從中二立委補選延燒到市長選戰，為推動該重大建設案，台中市府數次送審，今年9月並通過環境影響評估大會，中央11月1日也將舉辦第一次大會審查綜合規畫報告書，台中市政府交通局強調，目前已評選出廠商，將同步辦理基本設計作業。

中捷藍線今年9月通過環境影響評估，推動進度向前邁出一大步，交通局長葉昭甫表示，藍線的建設刻不容緩，中央11月1日辦理首次大會審查綜合規畫報告書，市府日前即積極作業，為讓此重大建設提前進入到工程階段，已評選出基本設計委託廠商，將於中央審查期間同步辦理設計作業，藉由雙軌並行的方式，希望提早動工。

葉昭甫強調，基本設計的委託服務包括採用的設計規範、設施功能等級與施工辦法、相關配置、結構、總工程建造經費等；委員會經公開閱覽、公告招標等程序，10月評選出廠商，將於議價完成後辦理簽約，也將提報行政院公共工程委員會審議，同時呼籲中央及早核定綜合規畫。

台中捷運綠線去年營運後，地方期待第二條捷運儘速興建，能加速完善捷運路網、擴大量能，市府也積極推動從台中港沿台灣大道行駛至火車站、與綠線形成十字軸的藍線，葉昭甫強調，藍線行經路線是台中最繁忙的交通經濟動脈，興建過程涉及許多專業，從可行性研究到綜合規畫、初履勘等都必須經過完整審議。