民進黨立法院黨團26日召開記者會指出，國民黨基隆市長候選人謝國樑財產申報資料有蹊蹺，他曾經投資的2家境外公司根本沒出現在今年財產申報資料，質疑謝國樑究竟擁有多少家未公佈的境外公司且未申報。民進黨基隆市長候選人蔡適應批評，謝國樑財產申報與他自己的說法完全不符並提出三問，要謝國樑出面說清楚、講明白。

根據謝國樑歷年財產申報表，民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，謝國樑分別在2014年、2015年及2016年，各自申報投資金星國際665萬的事業投資額，今年申報資料的事業投資欄位卻完全空白。

羅致政進一步解釋，謝國樑曾是金星國際以及2家境外公司的負責人，卻未出現在今年的申報資料當中。假設謝國樑轉手自己投資的海外事業，應會反映在存款或其他投資數目上，實際上卻沒有，數字兜不攏，不禁懷疑謝國樑是否有漏報或隱匿？謝國樑應該出面說清楚。

此外，羅致政表示，謝國樑被民進黨團揭露有海外公司後，才補正財產申報資料。首先，謝國樑於8月25日進行第1次財產申報，民進黨團開記者會後，才於10月13日更正財報，增列折合新台幣3000萬的境外公司股票額，到底謝國樑有多少境外公司未報？

蔡適應則三問謝國樑，第一，為什麼成立境外公司？第二，謝國樑還有多少境外公司沒有公布？第三，為什麼沒有美金戶頭？