年底九合一大選倒數不到一個月，各縣市長候選人的競爭都已白熱化，同黨同派的團結力度更是大為重要，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日就到基隆為國民黨基隆市長候選人謝國樑站台助選，謝國樑更在臉書上喊出「國安連線」，直言「一起讓北台灣都能國泰民安」。

謝國樑今日在臉書上表示，今天他和蔣萬安首次在基隆合體，並選擇安樂市場進行掃街拜票，謝國樑也感謝所有議員、支持群眾，不畏風雨一起陪同，也謝謝熱情的攤商給他們支持與鼓勵。謝國樑說，他在蔣萬安還是一位非常優秀的新創產業律師時，就和蔣是相當不錯的朋友，而蔣萬安對於新創長期非常關心，因此，有一些新創朋友有相關法律問題的時候，也是諮詢那個時候的蔣萬安律師。

謝國樑說，這次他與蔣萬安都在競選市長，「希望能一起努力一起拚，為北台灣的市民，拚更好的未來」，「當然，掃完街一定不能忘記來吃基隆美食，這次謝國樑也邀請蔣萬安一起吃位在安樂市場附近的郭家巷口粿仔湯，天冷來碗熱熱的粿仔湯+好吃的小菜，真的非常暖胃」。

最後謝國樑說「感謝蔣萬安願意花時間來基隆為國樑助選，也相信北北基桃的選情一定是連動的，只要台北贏，我們基隆一樣也能獲勝，未來基隆+台北，我們兩個『國安連線』，一起讓北台灣都能國泰民安」。