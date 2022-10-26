台灣觀光學院退場後將花蓮壽豐鄉校產全數捐給國立空中大學，今正式交接完畢後，空中大學將把校區打造成三樂創生園區，讓民眾能在此快樂學習、生活及安養。（羅亦晽攝）

台灣觀光學院今年熄燈，位在花蓮壽豐鄉的校產，全數捐給國立空中大學，是全台私校退場校產捐給國家首例。（羅亦晽攝）

台灣觀光學院今年熄燈，位在花蓮壽豐鄉的校產，全數捐給國立空中大學，是全台私校退場校產捐給國家首例，空大校長陳松柏今從台觀學院手上接受逾370間教室、宿舍等鑰匙，象徵校區將從技職教育轉化爲終生教育，陳強調，未來會妥善活化校區，打造成樂活、樂學、樂養等三樂創生園區，相關課程預計明年啟動。

台灣觀光學院受少子化影響，去年9月停辦，今年初正式退場，並將壽豐鄉13.8公頃校地、9棟建物及10筆動產博物等共約6.5億的校產，全數捐給國立空中大學，9月完成過戶後，今舉辦交接儀式，台觀學院董事長陳文貴，在教育部技職司副司長柯今尉、終生教育司簡任秘書魏士哲等人見證下，將376把教室、宿舍等鑰匙，交給空大校長陳松柏，象徵該校區將從技職教育轉變為辦理終生及成人教育。

陳文貴表示，空大和台觀學院都是教育單位，但因屬終身教育體系，不受少子化影響，董事會便決議將校產捐贈給他們，希望能繼續活化這片美好的土地，然而，今天的交接如同嫁女兒般，不僅是歷史性的一刻，同時也瀰漫著不捨及期待，期待空中大學能好好疼惜校產，並將其發揮最大效益。

陳松柏表示，空中大學近年不受少子化影響，學生數不斷成長，才有勇氣接受台觀學院的校產，未，來將朝向樂活、樂學、樂養三大方向將校區形塑成三樂創生園區，以教學及產學合作辦理環保、生命及樂齡教育，並發展養生、安養及照護服務等研習活動，讓民眾能在此快樂學習、生活及安養。

陳松柏也提到，目前已有許多單位正與空中大學接洽校舍使用，未來校內空間除空大自行辦理教育推廣課程部分，亦會透過產學合作方式出租場地，或引用促參理念與做法，結合民間產業及非營利組織力量，活化校區，相關課程預計在明年初成形。