台南市副議長補選，擁有席次優勢的民進黨團決議棄選，導致寶座拱手讓給國民黨李文俊，連日來引發不少綠營支持者反彈，批評是「棄械投降」，還擔心衝擊大選選情。國民黨台南市長候選人謝龍介認為，這是民進黨內部分裂擺不平，一切都是政治算計，但也不會將選舉寄望在對手分裂上；尋求連任的民進黨市長候選人黃偉哲則強調，這是議會內部事務，市府尊重黨團的決議。

副議長林炳利病逝，議會24日依地制法補選時，掌握多數席次的民進黨團，經內部投票後，以15比7決議不推派人選、不出席投票，年底再力拚議長、副議長全拿，讓國民黨團推派的李文俊，第1輪投票即順利當選。

事後，許多民進黨議員都接到支持者的抗議，質疑擁有席次優勢為何不選？甚至還有支持者酸說，「嫌票太多嗎？」、「想躺著選也不能這樣玩」，擔心進一步影響市長、議員的選情。

謝龍介表示，民進黨只會算計政治利益，副議長補選係依地制法的規定，必須在30天以內完成補選，民進黨有席次優勢卻擺不平，但是又怕因擺不平造成有優勢卻輸掉補選，好像擺明了內部的分裂也擺不平，一切都只是在算計政治利益，違背法制的精神，相當不可取，所以才會讓國民黨的李文俊當選，從這邊可以看到民進黨選情的隱憂，但我們也不會寄望在他人的分裂上，還是會全力以赴爭取勝利。

謝龍介競總發言人童小芸也批評說，民進黨為了掩飾內部分裂的事實，竟然說出「不必貪圖1個多月的副議長特別費」，不敢下場比賽，又不服輸，這就是民進黨的氣度與氣勢，呼籲鄉親唾棄沒有民主修養、沒有政治格調的民進黨，「以後任何補選民進黨都不要參與」。

民進黨團發言人呂維胤強調，為了能讓林炳利副議長功德圓滿，照片不用與他人並列，也能安慰家屬，所以才沒有推出人選；沒想到，國民黨連任期剩下2個月沒有實質意義的副議長也這麼熱衷。至於謝龍介3度被公民團體點名為待觀察議員，足見不常來議會開會發言，卻為了任期2個月的副議長補選，在議會待了一個上午及中午，真是諷刺。

黃偉哲也表示，這是議會內部事務，市府尊重黨團的決議。

不過，支持應該參選的民進黨議員陳秋萍表示「遺憾」，她強調，民進黨是議會最大的政黨，理應團結一致正面迎戰，不該輕言放棄。另名支持參選的民進黨議員蔡旺詮也說，黨團不推人選違背政黨政治原則，會讓人民感到失望。