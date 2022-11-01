九合一選舉受到林智堅論文抄襲、陳時中高端爭議等話題延燒，連日本學者都不看好綠營選情，認為只能拿5席縣市長。但國民黨台北市議員徐巧芯今(1日)在《大新聞大爆卦》節目強調，民進黨的算計遠高於一般人的想法，他們在投機鑽巧門，即便被一半以上的人討厭，利用三腳督三個人分票的方式，如台北、新竹、苗栗的選情，都還是有當選的機會。但如果是一對一選，那民進黨就死定了。

「館長說，民進黨死定了，我一半認同一半不認同。」徐巧芯表示，大多數人民的想法跟他一樣，可是民進黨很狡詐的是，今年選舉有幾場都是三腳督的，比方說在台北有三個人選，新竹也有三個人選，苗栗也是三個人選。

徐巧芯指出，他們就是希望利用三個人分票的方式，讓自己即便被一半以上的人討厭，都還是有當選的可能跟機會，他們是在投機，鑽這個巧門。

「所以民進黨如果是一對一？死定了！」徐巧芯強調，因為大多數的人是無法接受，可是民進黨的腦筋，它的選舉算計是遠高於館長所在談的這個層次。所以你(選民)今天一定要做出正確的選擇，否則以後民進黨這些惡行惡狀，只會變本加厲地繼續下去。