高端公司昨(10月31日)公布疫苗採購合約內容，總價金為40.3億元，單劑量和多劑量每劑售價分別為881元和810元，換算平均價格840元。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調「高端採購單價比BNT和莫德納低」，沒有買貴或價差等問題。國民黨立委鄭麗文質疑，Novavax疫苗單劑價格16美元（約合新台幣514元），同屬次單位蛋白的高端為何一劑840元？她更追問政府採購其他疫苗到底花了多少錢，是不是也高於國際採購價格？

「高端疫苗價格天花板？」鄭麗文今(1日)在臉書發文質疑，高端昨天公佈了疫苗價格，均價840元！單劑最高居然要881元！相較WHO公布的全球新冠疫苗採購價格，價格居然高了近2倍！不是說要保密？結果廠商先洩密。合約繼續保密30年？這時候又沒有條款了。

鄭麗文指出，在WHO的資料中，與高端同屬次單位蛋白平台的Novavax疫苗，單劑價格16美元，而且Novavax疫苗是經美國FDA非常嚴謹的審核才拿到EUA，成為全世界認可的疫苗。高端到現在沒有國際認證！價錢卻高出國際認證的疫苗近兩倍！果然是尊爵不凡？

她提到，曾經在疾管局中區任職7年的防疫指揮官、感染科醫師王任賢表示：當時2009年台灣爆發H1N1新型流感疫情，當時國光生技臨危受命生產疫苗，同樣都是採用次單位蛋白技術，每劑價格才199元，同樣是次單位蛋白技術，高端疫苗為什麼可以一劑衝到840元？

鄭麗文直言，當時指揮中心把保密條款當作不能公開採購價格為理由，難道就是因為高端簡直是天價？偉哉政府！大撒幣撒錢製造國產疫苗，結果沒幾個國家認可民主價值疫苗、沒有國際認證、報廢劑數將近10億元、二期試驗也沒過？更別提高端根本沒有辦法證明保護力！死忠的挺到現在居然是一場空！

「當初政府死活不肯公開採購價格，現在我們的監督下才由高端大公開！」鄭麗文痛批，難道是因為選情告急，民進黨又要開始政治操作了？不只這樣，政府採購其他疫苗到底花了多少錢，是不是也高於國際採購價格！有政府會拿人民的錢裝盤子！買了沒有國際認證的最貴疫苗500萬劑，還報廢了一拖拉庫，民進黨這樣花納稅錢不用負責？