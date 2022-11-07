嘉義縣長翁章梁表示，縣市長行銷縣政是責任。（翁章梁團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏7日質疑嘉義縣長翁章梁用公務預算行銷包裝出「5星縣長」，競選廣告的照片與縣府廣告行銷的照片一模一樣；翁章梁及其競選團隊回應表示，縣府廣告照片是翁縣長自費拍攝的照片，縣長行銷縣政是該做的責任。

王育敏指出，翁章梁用縣府行銷預算做自己個人廣告，在嘉義縣所有公車亭、公車車身廣告上為自己造神，將縣府委外製作的CIS設計用在自己個人的選舉影片，縣府新聞行銷處有1筆近10萬元費用，用於縣長形象梳化。

王育敏又表示，嘉義縣政府刊登的翁章梁個人廣告中形象照片，與翁章梁自己個人的競選廣告照片使用同一組拍攝照。

王育敏還說，嘉義縣工業就業人口比例不升反降，足證沒有變成農工大縣，2018至2021年農漁產產值下跌約17億，何來農業發展升級？旅客住宿人數減少13.5萬人，也與蔡英文總統說的越來越多人來嘉義縣觀光相反。

嘉義縣政府新聞處表示，有關梳化費用，翁縣長及縣府人員為行銷縣政，經常接受電子、平面、網路媒體專訪或錄製外景節目，常克難式準備梳化用品、自行梳化，目前購買的花費僅4600元；而縣府廣告照片是翁縣長自費拍攝的照片，新聞行銷處請翁縣長無償提供作為縣政行銷使用。

翁章梁回應表示，嘉義縣不是牙痛或肚子痛，是長久農業縣發展造成身體虛弱，虛弱造成競爭力不強，所以我們全力調養嘉義縣的體質，將嘉義縣帶往農工大縣的正確方向，實在不需要到台北來攻擊嘉義。

翁章梁也說，縣市首長是城市行銷的代言人，行銷縣政是縣市長的責任，他很努力行銷嘉義縣，10月間舉辦國慶焰火、全民運動會和全國農機展3大全國性活動，就是要嘉義縣重新被認識，讓台灣、世界看見嘉義，進而投資嘉義。

王育敏與立委鄭麗文、台北市議員王鴻薇與張善政競選團隊發言人周羿希7日在國民黨中央黨部舉辦「揭開民進黨5星縣長假面具」記者會。