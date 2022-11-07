徐巧芯公布47秒關鍵影片。（徐巧芯提供）

陳時中微醺照曝光!"十指緊扣摟人妻 挨轟鹹豬手│中視新聞 20221107

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳時中「鹹豬手」，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。徐巧芯７日晚間公布完整影片，兩人走出門的時候，陳時中手就已經攬在李雅玲肩膀上面，門走出來這一刻就已經非常親暱。

徐巧芯在政論節目《關鍵時刻》指出，昨天本來有新聞要露出，要講說陳時中要挖台北市長柯文哲聯合醫院的牆角，這個陳時中抱緊緊的新聞本來要出，但卻基於各種原因沒有上架，不知道自我審查還是受到綠營高層壓力。

徐巧芯指出，自己收到不止8張照片，還包括整篇媒體文章已經寫好了，調查非常清楚。徐公布獨家影片，強調他們走出門的時候，手已經攬在肩膀上面，旁邊有個男人認為好像不太好，過去比了一下，但陳時中依然故我，後來有一個小台階，才握住手把陳時中攙扶下來，整個親密的動作是在走出門的時候，「門走出來這一刻就已經非常親密。」

徐巧芯表示，他們是在一個10月6號晚上大概8點左右，據說陳時中一到現場的時候，情緒就非常的High，一下來的時候就跟大家打招呼，然後這一場餐會裡面除了兩位醫師之外，其實有親綠文化界的大老據說有吳靜吉，跟鎰勝工業董事長黃子成都在現場。

徐巧芯指出，這一家喆園餐廳，據說吃的是所謂的VIP包廂，一個晚上低消要8萬，陳時中剛開始選舉的時候，他吃泡麵，還給大家看吃泡麵的照片，結果選到10月的時候，跑去晚上吃這一種大餐，8萬元吃得非常開心，然後他待不到2個小時，差不多要離開了。

徐巧芯指出，離開的時候就看到大家去攙扶著陳時中，陳時中走出門的時候他的手就非常清楚的有拍到說，手在李雅玲的肩膀上面。

徐巧芯說，因為她要確定是不是兩個人在合影，如果兩個人拍照合影摟著肩膀其實是相當合理的，隨扈非常聰明，可能知道情況不對，一直擋在他們的前面，讓拍攝的難度增加，不可能中間還藏一個人吧，所以很確定他們並不是在合照的情形，這跟前總統馬英九掃市場的時候，遇到有攤商要跟打招呼的狀況差很多。

徐巧芯強調，今天要質疑的是陳時中過去有沒有這種習慣，酒酣耳熱之際，可能碰到女性的時候，就會摸一下，就會攬一下，如果過去有這種習慣，今天要競選台北市長了，未來想要擔任台北市長，是不是要把這種習慣改掉呢？