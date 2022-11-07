台北市長候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊5日在唯一一場電視辯論會中正面交鋒，引發外界注目。《LINE TODAY》當天發起一項網路投票，詢問網友「台北市長選舉辯論後，你有改變支持對象嗎？」截至今(7日)8時30分止，共有3.2萬人進行投票，其中有69.58%的民眾表示「沒有」。

該項調查結果發現，有69.58%(22568票)的網友表示「沒有」、16.26%(5274票)表示「有」，另有14.16%(4592票)為還沒決定/沒意見。另外，有網友在該投票下方留言表示「一場辯論會，高下立判啊」、「沒改變」、「蔣萬安表現很棒」、「不要時鐘啦」、「更應該下架民進黨」、「單純想下架民進黨」。

然而該場電視辯論會結束後，蔣陳黃「三腳督」陣營都宣稱表現良好，根據《中國時報》6日報導，中廣／蓋洛普在電視辯論會結束後，搶先做了一份即時民調，蔣萬安以28.5％領先，其次是陳時中20.18％，第三名是黃珊珊16.02％，但對於辯論會表現，蔣萬安獲得72.04分、黃珊珊69.08分、陳時中以68.14分居末。《TVBS》也發表民調指出，35％受訪民眾認為蔣萬安表現最好、28％認為是陳時中、19％認為是黃珊珊，尚有18％認為難以判斷。