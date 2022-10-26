晶圓代工廠聯電(2303)今（26）日召開線上法說，預期2022年第四季營運將下滑，稼動率將自逾100％過載狀態降至90％，晶圓出貨量將季減10％、美元平均售價（ASP）持平，毛利率略降至40～43％（low-40%），並將全年資本支出下修17％至30億美元。

聯電第三季自結合併營收753.92億元，季增4.63％、年增達34.85％，連12季創高。毛利率47.3％、營益率40％，雙創21年半高點。歸屬母公司稅後淨利269.96億元、季增達26.58％、年增達54.62％，每股盈餘（EPS）2.19元，雙雙連3季創高。

累計聯電前三季合併營收2108.7億元、年增達37.01％，創同期新高，毛利率45.83％、營益率38.25％，雙創近22年同期高點。歸屬母公司稅後淨利681.31億元、年增達71.05％，提前改寫年度新高，每股盈餘5.54元。

聯電第三季晶圓產能季增0.44％、至約254萬片8吋約當晶圓，在中國大陸蘇州和艦8N廠擴產帶動下，第四季產能預估將季增0.16％、達約254萬片8吋約當晶圓。今年資本支出自約36億美元下修17％至約30億美元，其中9成用於12吋、1成用於8吋晶圓。

展望第四季，聯電總經理王石指出，受通貨膨脹和俄烏戰爭影響，聯電預期將面臨需求疲軟逆風。雖然無法避免受到半導體業庫存調整影響，但聯電會與客戶密切合作，以因應當前市場情況。

同時，聯電持續專注於符合客戶產品規畫的差異化製程技術，以強化客戶競爭力。王石表示，聯電目前將今年資本支出規模調降至30億美元，但為因應客戶長期需求，在台南和新加坡廠進行的產能布建仍持續進行。

王石表示，儘管近期市場出現動盪，但聯電依然看好5G、AIoT和電動車等應用普及，半導體含量提升帶動整體市場長期成長動能展望。將在健全財務結構及充足營運資金支援下，持續致力發展全面的技術產品，並鎖定高成長市場布局，以鞏固特殊技術上的領先地位。

王石指出，隨著智慧手機和其他終端設備逐漸採用OLED面板，將持續推動22／28奈米需求成長。此外，第三季也看到車用晶片業務成長趨勢，將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會，維持聯電未來成長動能。

在企業永續方面，王石表示，聯電在ESG的3個領域都朝目標穩步推進，明年將積極尋求降低與晶圓製造和產品足跡相關的排放方法，與合作夥伴共同解決價值鏈的碳排問題，並投資淨零碳排放技術，致力朝2050年實現淨零排放目標努力。