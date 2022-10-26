男團「Ozone」在9月正式成團出道，由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成。成員祖安日前參與「原子運動會」錄影，卻發生意外不慎扭傷左腳踝，已在第一時間就醫，公司隨後也再安排他看醫生。

對此，他們所屬的索尼音樂表示：「祖安就醫後確認沒有傷到骨頭，醫生表示復原需要一段時間，所以目前我們會暫停祖安大動作的工作，讓他可以休息和治療，接下來即將推出首支單曲，所幸相關前製作業已經完成，希望他可以盡快歸隊參與宣傳工作，請關心Ozone的粉絲們不用擔心。」

「Ozone」即將發行成團以來首支單曲〈O.A.O.〉，由與天后蔡依林一起打造金曲獎年度歌曲〈玫瑰少年〉的金曲製作人剃刀蔣操刀，團員們表示初聽這首歌曲就非常喜歡，佳辰更因為感受到出道的真實感，聽到一度「熱淚盈眶」，希望透過他的演唱，粉絲也可以喜歡上這首歌。

這次是他們首次和剃刀蔣合作，起初都十分緊張，尤其祖安在第一天錄完音因自認表現不佳顯得沮喪，事後剃刀蔣指導他如何讓聲帶休息，讓他獲益良多，之後錄音得以順利進行，而當他感到挫折時，其他團員在一旁暖心安慰：「隔天來就會放鬆許多，不要太沮喪！不要壓力太大！」足見團員之間感情緊密。