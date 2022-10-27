台灣「桌球一哥」林昀儒上周於澳門舉行的WTT冠軍賽，在男單4強以2比4不敵球王樊振東後，本周移師到中國河南新鄉參加WTT世界盃決賽，16強首戰林昀儒將碰上來自奈及利亞好手「非洲一哥」阿魯納（Quadri Aruna），最終以3比1力退對方闖進8強，突破個人在WTT世界盃決賽的最佳成績。

WTT世界盃只有單打世界排名前16選手能參加，因此較上周舉行的冠軍賽強度更高，不過首戰面對男單世界排名14位的阿魯納，林昀儒還是顯得得心應手，首局快速拉出5比2領先優勢，再靠著阿魯納發球失誤取得6個局點，首局以11比4收下。

次局林昀儒仍沒有花費太多功夫，開場取得3比0後就一路領先，以11比6再下一城；拿下聽牌優勢的林昀儒，面對似乎已經熱開的阿魯納遭遇一些苦頭，5比5平手後遭連取5分，儘管林昀儒化解3個局點仍以8比11讓出。

第4局林昀儒沒有再給機會，在5比4領先後逐步擴大優勢，連下6分結束本場賽事，最終林昀儒以局數3比1成功闖進8強。林昀儒去年在首屆WTT世界盃決賽16強遭中國好手王楚欽0比3淘汰，這次闖進8強也突破他在賽會的最佳成績，下一戰林昀儒將交手中國馬龍及斯洛維尼亞Darko Jorgic的勝方。